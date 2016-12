PLAYLIST 27/12/2016

///FRIGS///CHEST/// $$$

///FAT WHITE FAMILY///TINFOIL DEATHSTAR/// $$$

///THE MISSION///TYRANNY OF SECRETS/// $$$

///MERCHANDISE///END OF THE STREET/// $$$

///SWANS///WHEN WILL I RETURN/// $$$

///EAGULLS///VELVET/// $$$

///DIIV///YR NOT FAR/// $$$

///ANNA MEREDITH///TAKEN/// $$$

///SUEDE///I DON’T KNOW HOW TO REACH YOU/// $$$

///THE DIVINE COMEDY///A DESPERATE MAN/// $$$

///DAVID BOWIE///SUE (OR IN A SEASON OF CRIME)/// $$$

///LOST TAPES///GIRLS/// $$$

///ANIMAL COLLECTIVE///FLORIDADA/// $$$

///MADNESS///YOU ARE MY EVERYTHING/// $$$

///CULLEN OMORI///HEY GIRLS/// $$$

///MINOR VICTORIES///SCATTERED ASHES(SONG FOR RICHARD)/// $$$

///MADNESS///MR. APPLES/// $$$

///CULLEN OMORI///SOUR SILK/// $$$

///MINOR VICTORIES///COGS/// $$$

///THE JESUS AND MARY CHAIN///INSIDE ME/// $$$

///THE STONE ROSES///SHE BANGS THE DRUMS/// $$$

///PORTISHEAD///STRANGERS/// $$$

Mots-clefs : playlist