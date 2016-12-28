PLAYLIST 27/12/2016

///FRIGS///CHEST/// $$$
///FAT WHITE FAMILY///TINFOIL DEATHSTAR/// $$$
///THE MISSION///TYRANNY OF SECRETS/// $$$
///MERCHANDISE///END OF THE STREET/// $$$
///SWANS///WHEN WILL I RETURN/// $$$
///EAGULLS///VELVET/// $$$
///DIIV///YR NOT FAR/// $$$
///ANNA MEREDITH///TAKEN/// $$$
///SUEDE///I DON’T KNOW HOW TO REACH YOU/// $$$
///THE DIVINE COMEDY///A DESPERATE MAN/// $$$
///DAVID BOWIE///SUE (OR IN A SEASON OF CRIME)/// $$$
///LOST TAPES///GIRLS/// $$$
///ANIMAL COLLECTIVE///FLORIDADA/// $$$
///MADNESS///YOU ARE MY EVERYTHING/// $$$
///CULLEN OMORI///HEY GIRLS/// $$$
///MINOR VICTORIES///SCATTERED ASHES(SONG FOR RICHARD)/// $$$
///MADNESS///MR. APPLES/// $$$
///CULLEN OMORI///SOUR SILK/// $$$
///MINOR VICTORIES///COGS/// $$$
///THE JESUS AND MARY CHAIN///INSIDE ME/// $$$
///THE STONE ROSES///SHE BANGS THE DRUMS/// $$$
///PORTISHEAD///STRANGERS/// $$$
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