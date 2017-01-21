PLAYLIST 17/01/2017

///TEMPLES///STRANGE OR BE FORGOTTEN/// $$$
///MENACE BEACH///SUCK IT OUT/// $$$
///THE PIGEON DETECTIVES///LOSE CONTROL/// $$$
///SLOWDIVE///STAR ROVING/// $$$
///THE CARESS///ANIMAL PASSION/// $$$
///LOS CAMPESINOS!///5 FLUCLOXACILLIN/// $$$
///VANT///DO YOU KNOW ME?/// $$$
///THE ORWELLS///BLACK FRANCIS/// $$$
///BLAEVANON///ORTHODOX MAN/// $$$
///NOUVELLE VAGUE///I COUL BE HAPPY/// $$$
///ALTERED IMAGES///I COULD BE HAPPY/// $$$
///THE MONKEES///I’M A BELIEVER/// $$$
///STATUS QUO///WILD SIDE OF LIFE/// $$$
///THE MISSION///WASTELAND/// $$$
///TORI AMOS///PROFESSIONAL WIDOW/// $$$
///KLAXONS///GOLDEN SKANS/// $$$
///WILKO///RADIO CURE/// $$$
///BON IVER///SKINNY LOVE/// $$$
///BO DIDDLEY///HEY BO DIDDLEY/// $$$
///AIMEE MANN///THE FALL OF THE WORLD’S OWN OPTIMIST/// $$$
///DEVO///PRAYING HANDS/// $$$
///FIONA APPLE///CRIMINAL/// $$$
Mots-clefs : playlist