Expo Claudia Comelade chez Croc Vinyl

Podcast de L’Impromptu du 26 janvier 2017

Pour l’ouverture de son nouveau magasin, et pour fêter ses 10 ans,

Croc Vinyl (7 rue des Lois)

expose les broderies rock’n roll de Claudia Comelade jusqu’au 25 février 2017.

Vernissage le 28 février à partir de 19h et rendez-vous de 22h à 1h au Dada (27 rue Honoré Serre) avec des sélections musicales de Pascal Comelade et Doubleface Richard .

Graphiste indépendante, Claudia Comelade souhaite moderniser et rendre justice à la broderie, un outil créatif souvent délaissé dans les métiers d’arts graphiques.

Elle réinterprète dans cette exposition les pochettes vinyls « cultes » des Sex Pistols, du Velvet Underground, de Joy Division… en format brodés !

http://claudiacomelade.fr/

https://www.facebook.com/crocvinyl/