La résidence HzH suit son cours dans le bar incontournable qu’est le ÔBohem…. Cette nouvelle édition sera orientée Techno / Electro / Bass !

Pour l’occasion, la team invite Cosmik Monkey, Flashball13 et Swazik !!!

Ils seront accompagnés de Messkla pour un mix Bass Music / Bassline.





>>> Cosmik Monkey – Techno en tout genre

Mis au monde dans un caisson de basse, il fut bercé par les musiques électroniques depuis sa plus tendre enfance. Membre actif dans plusieurs crews du Sud de la france Knobz, Eforik, Sanzetik,…, Cosmik Monkey faisait du live Tribe de 2000 à 2008 dans de nombreuses raves en Europe.

Depuis, plutôt concentré sur la communication, les visuels et l’organisation (notamment la Outch, la Game is not over, plus récemment la Special juice, et bien d’autres), Il s’est mis à mixer seulement depuis 1 an, et renoue enfin avec son amour premier : la zik. Ayant considérablement réduit les bpm depuis l’époque, il essaye de jongler avec plusieurs styles, plusieurs influences (techno, house, prog, …) mais l’on constate que ses recherches ont toujours le même fil rouge : un subtil mélange entre le dance floor et l’exploration cosmique…

https://soundcloud.com/floadequat

>>> Flashball13 – Bass Music

Dj/producteur/remixeur & animateur sur Radio FMR dans le Bass Vision Radio Show, également boss du label Blackfox Records !

https://soundcloud.com/flashball13

https://soundcloud.com/blackfox-records

>>> Soa aka Swazik – Electro Ghetto House

Férue de musiques en tous genres, Swazik puise ses inspirations sans limite ni censure. Avec sa personnalité multi-facettes, elle vous propose une recette musicale groovy aux accents sucrés-salés ! Avec pour seul mot d’ordre, faire bouger les cœurs, les têtes et les fesses !!!

https://soundcloud.com/swazik-sound

>>> Messkla – Bassline Grime Dubstep

Amatrice d’atmosphères lourdes, ses sets sont loin des standards.

Eclectisme et grosses pointures au rdv !

Également animatrice sur Radio FMR depuis 7 ans dans l’émission Bass Vision.

https://soundcloud.com/messkla

Sur place, un stand de Bombart Deco >> Casquettes personnalisées à la demande et peintes à la main, Toiles sur demande, T-shirts sérigraphies avec dessins perso !





Start 21h

Participation libre mais nécessaire !!!





https://www.facebook.com/events/401501796856259/