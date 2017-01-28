PLAYLIST 24/01/2017

///BRITISH SEA POWER///BAD BOHEMIAN/// $$$
///ELBOW///ALL DISCO/// $$$
///MAXIMO PARK///RISK TO EXIT/// $$$
///AUSTRA///UTOPIA/// $$$
///TRISTESSE CONTEMPORAINE///NO HOPE/// $$$
///DUTCH UNCLES///BIG BALLOON/// $$$
///CATE LE BON///ROCK POOL/// $$$
///THE AMAZONS///LITTLE SOMETHING/// $$$
///STALAGMITES///BINARY/// $$$
///WIRE///SHORT ELEVATED PERIOD/// $$$
///THE SHIMMER BAND///JACKNIFE AND THE DAETH CALL/// $$$
///NOUVELLE VAGUE///I COULD BE HAPPY/// $$$
///THE MOVE///NIGHT OF FEAR/// $$$
///THE STRANGLERS///GET A GRIP ON YOURSELF/// $$$
///SIOUXSIE AND THE BANSHEES///THIS WHEEL’S ON FIRE//// $$$
///BLUR///BEETLEBUM/// $$$
///THE VIEW///SAME JEANS/// $$$
///SLINT///NOSFERATU MAN/// $$$
///SUFJAN STEVENS///COME ON FEEL THE ILLINOISE/// $$$
///FUGAZI///WAITING ROOM/// $$$
///JEFFERSON AIRPLANE///SOMEBODY TO LOVE/// $$$
///STEELY DAN///RIKKI DON’T LOOSE THAT NUMBER/// $$$
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