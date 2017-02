Radio FMR – 89.1 mhz vous présente & vous invite à L’EXpositiOn cOllective organisée par La Cuisine Volante des Artistes & qui se tiendra dans nos studios du 9 Bd des Minimes à Tlse; du lundi 6 février au lundi 6 mars 2017 : …

» LA NATURE REPREND SES DROITS »

… … … A l’origine du projet une chef-cuisinière musicienne s’est associée à une photographe plasticienne pour attiser la curiosité au travers de l’art et de la cuisine… L’association prend en compte des démarches durables liées à l’alimentation dans ses diverses pratiques incluant le réemploi et l’utilisation d’invendus et de surplus agricoles. Le collectif d’artistes des plus créatif réalise des œuvres en utilisant autant que possible des matériaux de récupération.

… Par le toucher, la vue, l’écoute, le gout et l’odorat, les participants sont invités a repenser leut quotidien et à se divertir , tout simplement.

… Sous différentes formes, La Cantine Volante sensibilise le public à des valeurs sociales, écologiques et solidaires ainsi qu’à des alternatives de consommation. Mute Witness , Muue , Ch CORE , Teddy HARVEST .

.

Un vernissage multi-sensoriel aura lieu à Radio FMR, 9 Bd des Minimes/ Tlse le mercredi 8 février à 19h.

Ambiance garantie.

… Venez tous

… Love.