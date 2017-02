Bypass Operasjon Risiko

Vekttap kirurgisk inngrep kan ogsa arbeide ordentlig stotte masse folk a ga ned i vekt. Det kan imidlertid ikke v?re egnet eller den riktige avgjorelsen for alle som onsker a ga ned i vekt. slanking kirurgisk behandling er ikke noe for a fa tatt pa uten forsiktig aspekt a vurdere. Du ma v?re absolutt konfeksjon for vektreduksjon kirurgisk inngrep og du burde v?re ekstremt inspirert. Da vurderer kirurgisk behandling du trenger for a har en full forstaelse av akkurat hva inneb?rer for eksempel risiko og belonninger. Du ma ogsa observere at du ma gjor langsiktig justeringer pa livsstil og spiser rutine like etter for kirurgiske behandlinger.

gastric unnga – hvor til fordoyelsessystemet er re- rutet siste mye av magen, og det betyr at du bryte ned en mindre mengde maltider pluss det vanligvis tar mye mindre for a gjore deg faktisk foler 100%

Vekttap kirurgi fedmeoperasjon i utlandet referert til som fedme kirurgisk behandling, anvendes for a hjelpe bote de som er farlig obese.

Det er viktig at du har praktiske Krav om hva livet tid etter fett tap operasjons vilje sannsynlig bli liker.

mage bandet – der en band kan brukes for a minimere magens maling, sa mindre rekke mat ma hjelpen du foler hele

Livet Etter Slankeoperasjon

Still rent vekten vil avhenge mengden energi du tar i (pa kaloriforbruk i mat og drikke ) og hvor mye vitalitet hele kroppen benytter ( smelter ) opp.

Mange mennesker med psykiske problemer, som depresjon eller angst, finner at disse problemene ikke automatisk bedre fordi de har gatt ned i vekt

De fleste kirurger, enten de jobber i privat eller for NHS, ville bare vurdere noen for kirurgi hvis det var et klinisk behov, og ikke for kosmetiske grunner, pa grunn av disse tilknyttede risikoer.

Ha en BMI pa 35 eller hoyere og har en annen alvorlig helsetilstand som kan bli bedre hvis du ga ned i vekt, slik som type 2 diabetes eller hoyt blodtrykk

Men det er alltid anbefalt at du prover a ga ned i weightthrough et sunt, kalorifattig diett og okt mengder trening for du vurdere vekttap kirurgi, som kirurgi medforer en risiko for komplikasjoner og krever en betydelig endring i livsstil etterpa.

for folk som matche oven krav~~POS=HEADCOMP vekttap drift har viste seg a v?re effektivt enormt og hurtig avtagende altfor mye ekstra fett.

Overvekt Behandling

Vekttap kirurgiske prosedyrer er alle typer kirurgisk behandling som gjores spesifikt for a hjelpe deg miste vekt. Vekttap kirurgisk behandling er kalles fedme kirurgisk inngrep.

Hva er perfekt for deg avhenger din og mal, din generelle helse, kirurgens forslag, og som operasjoner helse forsikring adresser.

. Kirurgi kan effektivt redusere sin vekt og behandle forhold knyttet til fedme, som diabetes, sa lenge en person er villig og i stand. a holde seg til sin avtalte plan etterpa

Denne typen kirurgi kun tilgjengelig rundt National helsetjenesten for a avlaste som har sannsynlig hverdagen – skremmende overvekt nar andre terapi inkludert endring i livsstil, har ikke utfort.

De to metoder ogsa skape en betydelig utvikling ( og ofte totalt helbrede ) av dreven vekt – tilkoblet lidelser eksempel diabetes eller forhoyet blodtrykk.

en rekke andre medisinske n?rmer kunne radet i visse omstendigheter.