Un enseignement agricole trop conventionnel ? samedi à 8 H

Dernière séquence des diffusions des 22èmes Controverses européennes de Marciac sur FMR, cette table ronde consacrée à l’enseignement agricole. Pour en parler, nul spécialiste de la jeunesse, de l’école ou de la didactique, mais trois récents diplômés de cet enseignement, invités à livrer leur analyse au regard de ce qu’ils ont vécu et observé.

A la question « Avec quoi l’enseignement agricole doit-il rompre« , ils répondent : élitisme, cloisonnement des filières, inadéquation des formations d’ingénieurs où « l’on ne rencontre même pas un paysan ». Une analyse soumise aux remarques et réactions d’un auditoire très sensible à la question.