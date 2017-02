3ème Class au Bijou

3ème Class perpétue la tradition musicale toulousaine en fusionnant ska, groove, reggae, hip-hop et musiques du monde dans des compositions explosives. Un mélange emprunt d’énergie aux influences telles que Spook and the Guay, Massilia Sound System ou Babylon Circus. La formation sévit depuis 2015 dans la ville rose et sa région. Elle est composée de deux MC’s, d’un saxophoniste et d’un trio guitare-basse-batterie. La suite c’est près de 45 dates en un an et un groupe qui se rencontre avant tout sur scène!

8/10€

Start : 21h30