Délicieux Amour à Mixart’Myrys

DÉLICIEUX AMOUR

Programmation musicale autour du Label lyonnais Dur et Doux

CHROMB

CHROMB! fait du rock sans guitare (ou jazz à distorsion) à destination des adultes émotifs et des enfants sauvages. Musique de chambre capitonnée, sauvage et subtile.

Après avoir sorti trois albums en 2012, 2014 et 2016 (illustrés par Benjamin Flao) CHROMB! tente vaillamment de conquérir le monde par le truchement de récitals donnés en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, au Burkina Faso… dont quelques uns en première partie de stars plus ou moins internationales

En 2015, CHROMB! est lauréat du dispositif Jazz Migration.

Saint Sadrill

Un type qui non content de s’effriter les tympans en milieux amplifiés (notamment avec CHROMB!), décide de céder en solitaire à ses envies pop. Armé de fantasmes interdits (Robert Wyatt au pays du r’n’b, Klaus Nomi et son ordinateur, Nico téléchargeant illégalement des plug-in), Saint Sadrill sculpte inlassablement à coup de synthétiseurs et de langue anglaise des petits abats-jours qu’on appelle chansons. Sur scène, préférant le collectif au nombril, il s’entoure de cinq camarades, mêle les cordes électriques (guitare, basse) aux nuages (vibraphone, rhodes, synthétiseurs), et troque les boîtes à rythme contre une batterie de percussions.

Pili Coït

Guilhem MEIER et Jessica MARTIN MARESCO, débutent en 2014 leur nouveau duo, qu’ils baptisèrent du nom d’une composition, « Billy Goat », mais prononcé avec l’accent alsacien, car c’est bien plus drôle, plus tranchant, plus évocateur.

Ils ont eu envie de créer la musique de leur intimité, parcourir les routes ensemble, vivre à deux la scène, alors ils ont commencé par enregistrer eux-même, chez eux, leur répertoire.

Leur musique est centrée sur la mixité de leur voix, orchestrée par une formule instrumentale minimaliste mais allant à l’essentiel; un set de percussion (tom basse, bidon, synthé-drum) et guitare électrique à pédale.

Veluxed (Toulouse)

VELUXED est le leader mondial de la fenêtred de toit – volets roulanted pour fenêtred de toit, stored pour fenêtred de toit, conduited de lumière, fenêtred pour toit plat. Batterie, double basse et simple vitrage.

KARAOKÉ MAISON

Ouverture 18h30 : Vernissage de l’exposition de Basile Robert : Electric Botanic Ensemble + performance

Prix Libre