PLAYLIST 31/01/2017

///SPLASHH///WAITING A LIFETIME/// $$$

///GRUFF RHYS///SET FIRE TO THE STARS/// $$$

///PAUL WELLER///THE BALLAD OF JIMMY MCCABE/// $$$

///ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER///FRENCH PRESS/// $$$

///THE SHERLOCKS///WAS IT REALLY WORTH IT/// $$$

///SHEAFS///NOBODY’S WATCHING/// $$$

///BNQT///RESTART/// $$$

///THE ONLY ONES///ANOTHER GIRL ANOTHER PLANET/// $$$

///KING CRIMSON///STARLESS/// $$$

///ADAM ANT///COOL ZOMBIE/// $$$

///FIELDS OF THE NEPHILIM///MOONSHINE/// $$$

///KEITH///98.6/// $$$

///BUZZCOCKS///BOREDOM/// $$$

///THE SMITHS///SHOPLIFTERS OF THE WORLD UNITE/// $$$

///CROSBY STILLS AND NASH///MARRAKESH EXPRESS/// $$$

///CHRIS ISAAK///SOMEBODY’S CRYING/// $$$

///IGGY POP///SOME WEIRD SIN/// $$$

///RANDY NEWMAN///YOU CAN LEAVE YOUR HAT ON/// $$$

///X///BLUE SPARK/// $$$

///BRUCE SPRINGSTEEN///SHE’S THE ONE/// $$$

///DINOSAUR JR///THE WAGON/// $$$

Mots-clefs : playlist