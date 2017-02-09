PLAYLIST 31/01/2017

///SPLASHH///WAITING A LIFETIME/// $$$
///GRUFF RHYS///SET FIRE TO THE STARS/// $$$
///PAUL WELLER///THE BALLAD OF JIMMY MCCABE/// $$$
///ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER///FRENCH PRESS/// $$$
///THE SHERLOCKS///WAS IT REALLY WORTH IT/// $$$
///SHEAFS///NOBODY’S WATCHING/// $$$
///BNQT///RESTART/// $$$
///THE ONLY ONES///ANOTHER GIRL ANOTHER PLANET/// $$$
///KING CRIMSON///STARLESS/// $$$
///ADAM ANT///COOL ZOMBIE/// $$$
///FIELDS OF THE NEPHILIM///MOONSHINE/// $$$
///KEITH///98.6/// $$$
///BUZZCOCKS///BOREDOM/// $$$
///THE SMITHS///SHOPLIFTERS OF THE WORLD UNITE/// $$$
///CROSBY STILLS AND NASH///MARRAKESH EXPRESS/// $$$
///CHRIS ISAAK///SOMEBODY’S CRYING/// $$$
///IGGY POP///SOME WEIRD SIN/// $$$
///RANDY NEWMAN///YOU CAN LEAVE YOUR HAT ON/// $$$
///X///BLUE SPARK/// $$$
///BRUCE SPRINGSTEEN///SHE’S THE ONE/// $$$
///DINOSAUR JR///THE WAGON/// $$$
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