PLAYLIST 28/03/2017

///TALL SHIPS///PETRICHOR/// $$$
///DESPERATE JOURNALIST///BE KIND/// $$$
///TEMPLES///I WANNA BE YOUR MIRROR/// $$$
///RODDY WOOMBLE///LIKE CARUSO/// $$$
///SLOWDIVE///SUGAR FOR THE PILL/// $$$
///THURSTON MOORE///SMOKE OF DREAMS/// $$$
///BLAENAVON///ALIVE COME HOME/// $$$
///LEA PORCELAIN///BONES/// $$$
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///PINK FLOYD///ARNOLD LAYNE/// $$$
///PETER GABRIEL///SOLSBURY HILL/// $$$
///RADIO HEART FT GARY NUMAN///RADIO HEART/// $$$
///THE CHARLATANS///NORTH COUNTRY BOY/// $$$
///THE AUTOMATIC///MONSTER/// $$$
///FLEETWOOD MAC///I DON’T WANT TO KNOW/// $$$
///ARETHA FRANKLIN///MONEY WON’T CHANGE YOU/// $$$
///JIMI HENDRIX EXPERIENCE///LITTLE MISS STRANGE/// $$$
///BIG STAR///IN THE STREET/// $$$
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