Radio FMR a la joie de vous présenter L’ ExpO – Avril 2017 - !

» Le reste de son propre corps… » de Théo VILLEMUR & Félix ROUMIER.

Théo Villemur : Dans ma pratique du dessin, je travaille les visages sans volonté de portrait, mais plutôt comme des figures de fantaisie : je représente des « gueules », des bandits, criminels, monstres, …associés à des corps parfois difformes, en m’inspirant de la bande dessinée et de la culture populaire. J’ajoute souvent une partie textuelle qui donne un autre sens à l’image, humoristique, satyrique et participe au rythme de la composition. Je travaille avec pinceaux, stylos, crayons, encres, toujours en noir et blanc et sur différents supports récupérés dans un esprit d’arte povera .

Felix Roumier : « Ma pratique plastique se place principalement dans le monde du graphisme, l’utilisation de codes graphiques religieux, mystiques dans un but finalement dénué de message ou promesse de chimères. Je suis dans une recherche de pluralité des iconographies à but non propagandesque. Utiliser des symboliques fortes et connues de nos yeux pour en briser le sens, à la manière du dadaïsme ou du situationnisme, refusant toute forme de dogmatisme et y ouvrant des champs des possibles; à la manière de Marcel Duchamp, Banksy,..

un Verni Sage, mais pas trop, se tiendra le mercredi 5 avril à 19h pour féter l’évenement, avec du Mix electro, des têtes brulées & des GoGo boys !

… avec DJ Charles (D&B/Tlse) https://traildnb.bandcamp.com

et Jean-Baptiste (Dubstep) https://soundcloud.com/ankweird

Radio FMR – 89.1 mhz – 9 Bd des Minimes – Tlse . Love.