Podcast de l’Impromptu du 4 Avril 2017

Dans les studios de Radio FMR à Toulouse, Lou Broquin est l’invitée de l’Impromptu…

Une rencontre autour de « Héritages », un texte inédit de Bernard Friot pour la Compagnie Créature, une scénographie et mise en scène de Lou Broquin , en coproduction avec le TNT.



Images délicates et sensations intimes, à l’aide de marionnettes, de masques et d’objets, Lou Broquin propose de traverser l’élaboration d’une identité faite de tous nos héritages…

http://www.ciecreature.fr/