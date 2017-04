Une émission à la rencontre de Sid Ahmed du Dardiaf, un joli restaurant installé depuis vingt ans dans Toulouse et créant des liens entre légumes et épices. L’occasion de parler d’Algérie et de son plat phare le couscous. J’en profite pour lire une partie du spectacle « comment préparer un petit couscous » de Fellag

Musique : El Assima de Abdelmadjid Meskoud.

Mots-clefs : algérie, c'est une tuerie tes epinards, couscous, cuisine, podcast