« Venise est fébrile : le carnaval bat son plein, les cuisinières travaillent dur pour prendre part elles aussi à cette fête exceptionnelle. Elles cousent leurs intrigues, cuisinent leurs patrons, s’inquiètent et se moquent, charmeuses et sensuelles, au rythme des rires et de la musique.

Une fresque joyeuse, populaire et colorée, hommage aux « petites gens » et à la féminité.

De cinq heures du matin à la tombée du jour, nous suivons la folle journée de 10 personnages qui se croisent, se toisent, se séduisent et se quittent. C’est le carnaval, tout est permis. Derrière l’anonymat des déguisements et des masques, les classes sociales n’existent plus. Et tant pis si la journée finit mal : demain sera un autre jour. »

Venez rejoindre cette sarabande les :

Samedi 22 Avril à 20h30 ou Dimanche 23 Avril à 16h30

Au Théâtre SURCOUF, 48b rue Louis Plana à TOULOUSE

(Métro Ligne A station ROSERAIE – Bus Ligne 19 arrêts SOUPETARD ou SURCOUF – Parking gratuit marché de Plein vent Louis PLANA)

ENTREE : 7 €

RESERVATION FORTEMENT CONSEILLEE

Sur le site : le-faussaire-de reves.c