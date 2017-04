Journées d’étude du laboratoire LLA-Créatis « Lieux et non-lieux : liens au corps », les jeudi 20 et vendredi 21 avril 2017.

L’exposition est visible (en accès libre ou accompagné d’une médiation sur demande à la MIE) du jeudi 20, 9h00, jusqu’au vendredi 21 avril, à 14h. Elle se clôture par un pot convivial, à la MIE, aux alentours de midi. Elle se tiendra à la MIE, au CRL (Centre de ressource des langues), à la Maison de la recherche (F225, 2è étage) et en FC101 (La Fabrique, 1er étage)





Jeudi 20 avril 2017 :

- 9h30 /15h30 – Conférences en salle FC101 (La fabrique, CIAM, campus du mirail) suivies d’un parcours de médiation (à partir de 15h30, RDV salle FC101 à la Fabrique) présentant les productions plastiques de plasticien(ne)s-chercheu(ses)rs

Vendredi 21 avril 20017 :

- 9h/11h30 - Conférences en salle FC101 (La fabrique, CIAM, campus du mirail). Clôture des journées d’étude et finissage de l’exposition à la MIE à partir de 11h30. La clôture sera aussi l’occasion de discuter de manière conviviale avec les artistes et intervenants autour d’un verre et de grignoter un morceau.





Les intervenants:

Alessia Nizovtseva (LLA-Créatis, Toulouse), Carole Nosella & Irène Dunyach (LLA-Créatis, Toulouse), Matthieu Duperrex (LLA-Créatis, Toulouse), Marion Le Torrivellec (LLA-Créatis, Toulouse), Barbara Janicas (ESTCA, Paris), Aurélie Fatin (LLA-Créatis, Toulouse), Quentin Mur (Département Philosophie UT2J), Céline Cadaureille (CIEREC, Saint Etienne), Aurélie Juillac (LLA-Créatis, Toulouse), Marie-Laure Delaporte (Université Paris Ouest Nanterre), Virginie Peyramayou (LLA-Créatis, Toulouse).

Les exposants:

Alessia Nizovtseva, Carole Nosella & Irène Dunyach, Matthieu Duperrex, Marion Le Torrivellec, Aurélie Fatin, Sophie Deschamp, Virginie Peyramayou, Damien Berouthy.

http://lla-creatis.univ-tlse2.fr/accueil/manifestations-scientifiques/lieux-et-non-lieux-liens-au-corps-502172.kjsp?RH=arts_plastiques