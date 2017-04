À peine remis du festival La Semaine Du Rock #13, Progrès-Son vous propose une soirée 100% toulousaine au Blind Tiger, le SAMEDI 29 AVRIL à 20h30 !

Programmation :

► Loud Addiction [ Garage Rock - Toulouse ]

Rappelez-vous de cette ambiance lourde où le rock, bestiale et désinhibé s’y jouait comme si rien d’autre n’existait. Rappelez-vous de ces discussions partagées entre deux pintes de bière, pleines de

frustrations et d’un ras-le-bol envers la société et sa superficialité.

Rappelez-vous de l’ivresse du son joué sur la scène par de jeunes musiciens révoltés et écorchés, l’esprit rock&roll transpirant sur leur peau. Rien n’a alors plus d’importance que le morceau qu’ils sont en train de jouer, unis par ce lien invisible mais incroyablement puissant, si particulier aux membres d’un groupe. C’est à travers un rock teinté de blues et d’un son rempli de distorsion que les quatre membres du groupe parviennent à exprimer tout leur univers. LOUD ADDICTION, c’est véritablement le mélange d’une addiction irraisonnée (et irraisonnable) pour la musique et d’un désir de vivre pleinement et sans regrets.

http://loudaddiction.wixsite.com/loud-addiction

► Bellegarde

Bellegarde est un quatuor énergique et généreux, remuant et attachant. Le projet prend forme à Toulouse en octobre 2012.

Le propos est celui du quotidien, des heures qui passent, plus ou moins vite, qui se déguisent, qui se perdent et qui exaltent. En janvier 2013, Bellegarde capte l’instant brut avec une 1ère démo 5 titres.

http://legroupebellegarde.tumblr.com/

► Après les concerts : Dj’s

PAF : 20h30-2h / Participation libre et nécessaire

Le Blind Tiger

61, rue Pargaminières

31000 Toulouse

Accès :

Metro Ligne A « Capitole »

Vélô Toulouse