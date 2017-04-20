PLAYLIST 04/04/2017

///THE CHARLATANS///PLASTIC MACHINERY/// $$$
///PAUL WELLER///NOVA/// $$$
///ALT-J///IN COLD BLOOD/// $$$
///MARK LANEGAN BAND///NOCTURN/// $$$
///THE MOONLANDINGZ///VESSELS/// $$$
///THE NEW PORNOGRAPHERS///WHITEOUT CONDITIONS/// $$$
///THE JESUS AND MARY CHAIN///AMPUTATION/// $$$
///TAFFY///D.D/// $$$
///TAFFY///BOYS DON(T CRY/// $$$
///MANFRED MANN///HA HA SAID THE CLOWN/// $$$
///TELEVISION///MARQUEE MOON/// $$$
///THAT PETROL EMOTION///BIG DECISION/// $$$
///SUPERGRASS///RICHARD III/// $$$
///ARCTIC MONKEYS///BRAINSTORM/// $$$
///TALKING HEADS///HOUSES IN MOTION/// $$$
///DJ SHADOW///BUILDING STREAM WITH A GRAIN OF SALT/// $$$
///BLONDIE///WILL ANYTHING HAPPEN?/// $$$
///THE PIXIES///MONKEYS GONE TO HEAVEN/// $$$
///THE DOORS///LOVE HER MADLY/// $$$
///THE BYRDS///EIGHT MILES HIGH/// $$$
Mots-clefs : playlist