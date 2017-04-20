PLAYLIST 18/04/2017

///ST ETIENNE///MAGPIE/// $$$
///GORILLAZ///WE GOT THE POWER/// $$$
///SPLASHH///SEE THROUGH/// $$$
///LAETITIA SADIER SOURCE ENSEMBLE///LOVE CAPTIVE/// $$$
///AMBER ARCADES///IT CHANGES/// $$$
///THE EDEN HOUSE///VERDADES(I HAVE CHOSEN YOU)/// $$$
///BROKEN SOCIAL SCENE///HALFWAY HOME/// $$$
///ISAAC DELUSION///CAJUN/// $$$
///METHYL ETHEL///DRINK WINE/// $$$
///CAR SEAT HEADREST///THAT JOKE ISN’T FUNNY ANYMORE/// $$$
///U.K.///IN THE DEAD OF NIGHT/// $$$
///THE MOVE///I CAN HEAR THE GRASS GROW/// $$$
///EDDIE AND THE HOT RODS///I MIGHT BE LYING/// $$$
///THE SMITHS///SHEILA TAKE A BOW/// $$$
///THE LIGHTNING SEEDS///YOU SHOWED ME/// $$$
///THE ENEMY///AWAY FROM HERE/// $$$
///BRUCE SPRINGSTEEN///ATLANTIC CITY/// $$$
///LEONARD COHEN///STORIES OF A STREET/// $$$
///ELVIS PRESLEY///MYSTERY TRAIN/// $$$
///GENE CLARK///SILVER RAVEN/// $$$
///CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL///GREEN RIVER/// $$$
///THE STOOGES///SEARCH AND DESTROY/// $$$
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