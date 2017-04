Podcast L’Impromptu du 20 Avril 2017

Dans les studios de Radio FMR, Sylvie Couralet, responsable de la programmation du festival des cultures d’Asie Made In Asia.

Concerts, Cinéma, Expositions, Ateliers, Rencontres et Conférences jusqu’au 29 Avril 2017 dans Toulouse et sa région : Week-end du 22 et 23 à l’Abbaye de Belleperche, Expositions à Albi, Muret…

Plus d’info : http://www.festivalmadeinasia.com/