PLAYLIST 25/04/2017

///BEACH FOSSILS///THIS YEAR/// $$$
///MELODY’S ECHO CHAMBER///CROSSMY HEART/// $$$
///CIRCA WAVES///GOODBYE/// $$$
///THE AFGHAN WHIGS///DEMON IN PROFILE/// $$$
///JAWS///CAST/// $$$
///PIANO MAGIC///ATTENTION TO LIFE/// $$$
///FATHER JOHN MISTY///TOTAL ENTERTAINMENT FOREVER/// $$$
///THE SMITHS///RUBBER RING DEMO/// $$$
///THE KVB///FIXATION/// $$$
///PINS///ALL HAIL/// $$$
///THE WHO///PICTURES OF LILY/// $$$
///THE JAM///IN THE CITY/// $$$
///TOYAH///ECHO BEACH/// $$$
///THE WANNADIES///HIT/// $$$
///MANIC STREET PREACHERS///YOUR LOVE ALONE IS NOT ENOUGH/// $$$
///APRIL FOOLS///EVERYBODY TALKS/// $$$
///THE CHAMELEONS///DON’T FALL/// $$$
///SONIC YOUTH///SILVER ROCKET/// $$$
///THE RAMONES///HAVANA AFFAIR/// $$$
///STEVIE WONDER///ANOTHER STAR/// $$$
///R.E.M.///RADIO FREE EUROPE/// $$$
///LOVE ///THE DAILY PLANET/// $$$
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