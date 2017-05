Badass Mother Fuzzers + My Imaginary Loves

​Pour la dernière soirée de la saison, Progrès-Son vous donne rendez-vous au Ôbohem Bar Culturel pour une soirée Rock avec une programmation 100% locale !

Et le lendemain, le dimanche 21 mai, on vous propose de se retrouver à la prairie des filtres vers 13h pour un pique-nique où tout le monde apporte ce qu’il souhaite.

Programmation :

► Badass Mother Fuzzers [ Garage n' Roll - Toulouse ]

Les 3 membres du groupe de Rock Garage toulousain les Badass Mother Fuzzers ont aussi joué dans Los Jamones (tournées US 2013/2015, festival la france dort…) et The B-Sides.

https://badassmotherfuzzers.bandcamp.com/album/album-preview-heartbreaker-pitshark- com

http://badassmotherfuzzers.blogspot.fr/

https://badassmotherfuzzers.bandcamp.com/releases

► My Imaginary Loves [ Rock Indé - Toulouse ]

Trio rock indé formé à Toulouse durant l’été 2010, le groupe délivre des compositions alliant une sensibilité pop à des résonances beaucoup plus sombres et dissonantes, traduisant l’influence de groupes tels que Sonic Youth, Blonde Redhead ou The Cure. Unemotional, premier EP (2012), contient 6 titres bruts mais intimistes, salués par des chroniques reconnaissant la sincérité de ce début prometteur. Après de nombreux concerts et un changement de line-up, le groupe enregistre premier album sorti en mars 2016. Le propos enrichit et se recentre, le son devient plus dense mais suit toujours cette ligne pop mélancolique et accrocheuse qui caractérise le groupe depuis ses débuts.

http://www.myimaginaryloves.com/

► Après les concerts : DJ John America feat. Miguel Argentina

PAF ► 20h ► participation libre et nécessaire

Ôbohem Bar Culturel

Grande Rue Saint Michel

31400 Toulouse

Accès :

Metro Ligne B « Palais de Justice » / Tramway « Palais de Justice »