PLAYLIST 09/05/2017

///SLOWDIVE///DON’T KNOW WHY/// $$$
///DIAGRAMS///WILD GRASSES/// $$$
///THE RAVEONETTES///JUNKO OZAWA/// $$$
///NADINE SHAH///OUT THE WAY/// $$$
///CO/NTRY///CASH OUT/// $$$
///FOXYGEN///RISE UP/// $$$
///ULVER///ANGELUS NOVUS/// $$$
///MARK LANEGAN///BEEHIVE/// $$$
///NEON WALTZ///HEAVY HEARTLESS/// $$$
///THE AMAZONS///JUNK FOOD FOREVER/// $$$
///SAINT ETIENNE///HEATHER/// $$$
///THE BEE GEES///NEW YORK MINER DISASTER 1941/// $$$
///THE STRANGLERS///PEACHES/// $$$
///THE FALL///THERE’S A GHOST IN MY HOUSE/// $$$
///THE SEAHORSES///LOVE IS THE LAW/// $$$
///REVEREND AND THE MAKERS///HEAVYWEIGHT CHAMPION OF THE WORLD/// $$$
///LOU REED///HANGIN’ ‘ROUND/// $$$
///THE BEACH BOYS///THAT’S NOT ME/// $$$
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///THE VELVET UNDERGROUND///RUN RUN RUN/// $$$
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