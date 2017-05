PLAYLIST 09/05/2017

///SLOWDIVE///DON’T KNOW WHY/// $$$

///DIAGRAMS///WILD GRASSES/// $$$

///THE RAVEONETTES///JUNKO OZAWA/// $$$

///NADINE SHAH///OUT THE WAY/// $$$

///CO/NTRY///CASH OUT/// $$$

///FOXYGEN///RISE UP/// $$$

///ULVER///ANGELUS NOVUS/// $$$

///MARK LANEGAN///BEEHIVE/// $$$

///NEON WALTZ///HEAVY HEARTLESS/// $$$

///THE AMAZONS///JUNK FOOD FOREVER/// $$$

///SAINT ETIENNE///HEATHER/// $$$

///THE BEE GEES///NEW YORK MINER DISASTER 1941/// $$$

///THE STRANGLERS///PEACHES/// $$$

///THE FALL///THERE’S A GHOST IN MY HOUSE/// $$$

///THE SEAHORSES///LOVE IS THE LAW/// $$$

///REVEREND AND THE MAKERS///HEAVYWEIGHT CHAMPION OF THE WORLD/// $$$

///LOU REED///HANGIN’ ‘ROUND/// $$$

///THE BEACH BOYS///THAT’S NOT ME/// $$$

///NEIL YOUNG///DON’T LET IT BRING YOU DOWN/// $$$

///NEIL YOUNG///TELL ME WHY/// $$$

///THE VELVET UNDERGROUND///RUN RUN RUN/// $$$

///ALTERED IMAGES///HAPPY BIRTHDAY/// $$$

Mots-clefs : playlist