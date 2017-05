Exposcience Régionale 2017 Cirasti Mp

L’Exposciences est une exposition de projets scientifiques et techniques de jeunes de 5 à 25 ans, soit de la maternelle aux études supérieurs.

Cet événement a pour but de valoriser les jeunes tout en leur permettant de découvrir, observer et partager avec d’autres jeunes sur leur projet, grâce à des ateliers ou encore des rencontres avec des scientifiques, des ingénieurs ou des membres d’associations.