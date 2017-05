Toulouse Beer Fest #1

Bienvenue à la 1ère édition du TOULOUSE BEER FEST, le salon de la micro brasserie !!!

Venez à la rencontre de plus de 30 producteurs de la région, découvrir leur savoir-faire et déguster plus de 100 variérés de bières différentes !

Ouvert à tous… aux amateurs de bières comme aux professionnels (cafés, restaurants, cavistes…). Tout le monde y fera de belles découvertes.

Le tout mis en musique et ambiancé par des Dj’s, concerts acoustiques et animations (+ d’infos, bientôt…).

Quoi de mieux pour passer un beau dimanche

\\\ EXPOSANTS ///

Listing en cours…

\\\ DJ’ (only vinyls) ///

Plus d’infos bientôt…

\\\ GROUPES (live & unplugged) ///

Plus d’infos bientôt…

\\\ ANIMATIONS ///

Plus d’infos bientôt…

Rendez-vous le :

DIMANCHE 11 JUIN au LAB’OÏKOS

32 rue Riquet (à côté du marché Saint Aubin)

Ouverture public : de 10h à 19h

::: PAF 3€ :::

::: Caution verre ECOCUP 1€ :::

::: Jetons dégustation :::

1 jeton = 1€ = 12cl

2 jetons = 2€ = un demi de 25cl

(bières bouteilles en vente directe aux stands)