Festival Discipline 26->28 mai

Discipline Festival

Space Padlocks / Holy Gray / Protokids / Empereur / Ra / The Kvb / The Love Coffin / François Virot / The Shivas

✌️ Jour 1: Vendredi 26 mai ✌️

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lieu : Amanita Muscaria, 3 Rue Viguerie, 31000 Toulouse

Start : 21h

Prix : 7 euros sur place.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Protokids

—

Powerpop / Pub rock millésimé 79/80, guitares acérées, voix prenante et morceaux dansant.

(Alien Snatch / Push My Buttons rds)

Ecoute: https://aliensnatch.bandcamp.com/album/protokids-geometric-boy-7

The Space Padlocks

—

Garage all-star band de Toulouse

(Close up rds)

Ecoute: https://thespacepadlocks.bandcamp.com/

Holy Gray

—

Folk épique fondé en 2014, Paris.

Le groupe est composé Valentin Valère (Yussuf jerusalem) et Pierre Titan (La secte du futur/ Catholic Spray), ainsi que Guillaume Rottier (Quetzal Snakes).

(Third Coming rds)

Ecoute: https://holygray.bandcamp.com/releases

✌️ Jour 2 : Samedi 27 mai ✌️

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lieu : Connexion Live 8 Rue Gabriel Péri, 31000 Toulouse

Start : 19h 30

Prix : 10 euros en prévente

ICI -> https://www.yesgolive.com/ratpop/the-kvb-ra-empereur

ET -> Chez Cédric Barbe, 9 rue de la Bourse, Toulouse

12 euros sur place

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

The KVB

—

Coldwave/ Shoegaze – Uk

The KVB, duo mixte londonien, est l’un des fers de lance internationaux du revival wave.

(Invada rds )

Ecoute: https://www.youtube.com/watch?v=oYFG5x-kzr8

EMPEREUR

—

Post-Punk Belge

(Turc Mécanique rds)

Ecoute: https://empereur.bandcamp.com/

RA

—

Post-Punk Malmo

(Third Coming records / Adrian Recordings )

Ecoute: https://ramalmo.bandcamp.com/album/scandinavia

Préventes en ligne: https://www.yesgolive.com/ratpop/the-kvb-ra-empereur

Aussi disponible chez le disquaire Le Laboratoire

✌️ Jour 3: DImanche 28 mai ✌️

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lieu : Pavillons sauvages

start : 19h

Prix libre

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

The Shivas

—

Surf garage aux couleurs sixties ensoleillées

(Burger / Gnar Tape rds)

Ecoute: https://theshivas.bandcamp.com/

François Virot

—

François Virot. Batteur, guitariste, chanteur, auteur, mixeur, François Virot fait tout dans son deuxième album qui paraît aujourd’hui : Marginal Spots, qu’on pourrait traduire par « les endroits marginaux ». Disque à la grâce fragile et évidente

(Pop – Born Bad rds)

Ecoute: https://www.youtube.com/watch?v=zlxB-huNhNY

The Love Coffin

—

Rock.

La musique des Love Coffin est un véritable condensé de douleur, d’apathie, de déception amoureuse, d’isolation et de dépression.

(Flammekaster Records /Third Coming Records )

Ecoute: https://soundcloud.com/thelovecoffin

++ Nourriture à prix libre

Artwork: Freak City

Partenaires: Restaurant Le May, Le Barallel, Barbe Guitares et Lutherie, Le Laboratoire, Radio FMR

Festival organisé par :

Rat Pop Records Discipline Festival

Préventes en ligne: https://www.yesgolive.com/ratpop/the-kvb-ra-empereur

Préventes aussi disponible aussi chez le disquaire Le Laboratoire