PLAYLIST 16/05/2017

///THE NATIONAL///THE SYSTEM ONLY DREAMS IN TOTAL DARKNESS/// $$$
///FLEET FOXES///FOOL’S ERRAND/// $$$
///SPARKS///HIPPOPOTAMUS/// $$$
///BLONDIE///MY MONSTER/// $$$
///JANE WEAVER///DID YOU SEE BUTTERFLIES?/// $$$
///TWINSMITH///MATTERS/// $$$
///MARTIN CARR///GOLD LIFT/// $$$
///FROM INDIA LAKES///SUNLIGHT/// $$$
///LA BETE BLOOMS///LOW HUMMER/// $$$
///GRIZZLY BEAR///THREE RINGS/// $$$
///POND///30000 MEGATONS/// $$$
///P.P ARNOLD///FIRST CUT IS THE DEEPEST/// $$$
///ROD STEWART///FIRST CUT IS THE DEEPEST/// $$$
///POP WILL EAT ITSELF///LOVE MISSILE 1-11/// $$$
///SUGGS AND CO///BLUE DAY/// $$$
///CSS///LET’S MAKE LOVE AND LISTEN TO DEATH FROM ABOVE/// $$$
///SLOWDIVE///EVERYONE KNOWS/// $$$
///THE BYRDS///TURN TURN TURN/// $$$
///THE ELECTRIC PRUNES///I HAD TOO MUCH TO DREAM/// $$$
///AR KANE///BABY MILK SNATCHERS/// $$$
///MY BLOODY VALENTINE///YOU MAKE ME REALIZE/// $$$
///COCTEAU TWINS///BEATRIX/// $$$
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