L’Université Toulouse - Jean Jaurès*, la Mairie d’Aucamville, les Cinés de Cocagne et le Quai des Savoirs s’associent pour organiser Les Animés, évènement annuel consacré à la création, à la recherche et à la transmission en cinéma d’animation.

Après le succès de la première édition, en 2016, qui avait réuni plus de 400 personnes, une nouvelle édition est cette fois organisée sur deux journées : Mardi 30 et mercredi 31 mai.

La NEF Animation (Nouvelles Ecritures pour le Film d’animation) vient par ailleurs en 2017 apporter sa collaboration et des professionnels du milieu toulousain de l’animation tels que Luc Camilli (gérant et Producteur d’XBO Films), participeront à une table ronde autour de la thématique Cinéma d’animation, entre archaïque et technologique.

Au programme de la manifestation: Une grande exposition Les chantiers de fabrique du film d’animation, des ateliers à destinations des scolaires, des visites-guidées démonstrations pour le tout public, des projections de courts et longs métrages, et une table ronde pour les professionnels !

*L’Institut Supérieur Couleur Images de Montauban, et le laboratoire LARA SEPPIA