Hilton full band

HILTON en quatuor (batterie, contrebasse, guitares et voix) pour un voyage au travers des grandes plaines avec du rock saupoudré de folk.

C’est au tout nouveau Café Ginette (46,avenue des Minimes) dans un cadre vintage et c’est gratuit !

L’album « Raise the curtain » est toujours disponible et en écoute ici:

www.hilton.bandcamp.com