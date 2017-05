Marche pour la fermeture des abattoirs

Samedi 27 Mai

Toulouse

Rdv 13h dans la cour du Musée des Abattoirs – départ à 14h pour un parcours dans le centre-ville.

Pour la 6ème année consécutive, plusieurs centaines de citoyens révoltés par le sort fait aux animaux de boucherie se rassembleront à Toulouse, Paris et dans de nombreuses villes mondiales en cette fin de Mai et début de Juin.

Suite aux révélations scandaleuses des images de l’association L214 prises dans différents abattoirs français et aux procès qui en ont suivi, nul ne peut en effet aujourd’hui ignorer les actes ignobles qui se déroulent tous les jours dans les abattoirs. Trois millions d’animaux y sont tués chaque jour en France dans les 960 abattoirs que compte notre pays.

Malgré ces images prises en caméra cachée, une commission d’enquête parlementaire, les auditions à l’Assemblée Nationale, la proposition de loi d’Olivier Falorni sur la vidéo-surveillance en abattoirs et les nombreux articles, émissions et livres qui sortent très régulièrement sur ce sujet, force est de constater que pour les victimes des abattoirs, rien ne change.

C’est face à cette situation insupportable dans une société dite civilisée que l’association L214, désormais incontournable, appelle à un rassemblement unitaire et citoyen Samedi 27 Mai à Toulouse et Samedi 10 Juin à Paris. Les deux villes seront suivies par une trentaine d’autres villes mondiales en simultané afin de faire entrer dans le débat public ce qui semble être la plus grande question sociale et sociétale à laquelle l’humanité aura à faire face : a-t-on encore le droit de tuer sans nécessité des individus dont la conscience et la sensibilité sont aujourd’hui incontestables ? Qu’en est-il de ces immondes élevages intensifs aujourd’hui généralisés ?

Quand est-ce que les politiques qui nous gouvernent prendront enfin en compte ce sujet qui révolte une grande majorité de français (comme le révèle un sondage Ifop récent) ?

A quand des mesures politiques fermes et cohérentes avec nos exigences morales de respect envers les être vivants ?

==============

Site internet : https://fermons-les-abattoirs.org/