Le Ravelin = Garage psyché punk ! 20h30, prix libre

« Yo la famille! On sors notre 1er ep le 16 Juin, mais on va féter ça à Toulouse en avant preum’s le Mardi 13 dans le dernier bastion garage de Tolosa! On aura les vinyles bien frais. On jouera un set bien long pour l’occase. Guth balancera de la grosse projection.

la fête quoi. »