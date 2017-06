Le Festival Cahors Juin Jardins 2017

Podcast de l’impromptu du 15 Juin 2017

Le Festival Cahors Juin Jardins cultive l’Art dans les jardins privés et remarquables de la ville de Cahors, dans les jardins paysages en vallée du Lot… au croisement des disciplines artistiques, botaniques et humanistes… en partenariat avec Radio FMR.

Et nous a donné l’occasion de réfléchir autour de la thématique « Le Jardin Source et Ressources d’une citoyenneté Créative » en compagnie de Meggie Schneider, artiste plasticienne vidéaste ; Laurent Reynes, sculteur et professeur à l’Ecole d’Architecture de Strasbourg ; Emmanuel Coulomb, enseignant à l’école d’horticulture et du paysage de Brive-Voutezac ; Olivier Saladin, comédien et administrateur de l’association Paysage de France, parrain du festival, rencontre animée par Isabelle Marrou directrice artistique de Cahors Juin Jardin.

http://cahorsjuinjardins.blogspot.com