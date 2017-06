Festival du Social et du Culturel 23 &24 juin 2017 à FLOURENS-31

L’ANRAS présente :

La 2nde édition du FESTIVAL DU SOCIAL ET DU CULTUREL

- 23 & 24 JUIN 2017 – FLOURENS (31)- 3 CHEMIN DU CHÊNE VERT -

Cette édition a pour thème :

« ACTEURS ENGAGES POUR UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE »

Dans un cadre bucolique, en plein air, sous chapiteau, l’ANRAS propose au grand public et aux enfants/adolescents des

des conférences, des animations (jeux gonflables, balades et voltiges équestres, ateliers Graff, simulateur de vol….)

et des concerts durant deux journées axées sur la culture et l’engagement solidaire, dans un esprit convivial.

Ces journées s’achèveront sur un moment festif autour de concerts les vendredis et samedis soirs.

Vendredi 23 juin



Dès 14h : Ouverture du Festival et Batucada, cycle de conférences sur la thématique du Festival, expositions de peinture, de

vieux tracteurs, jeux gonflables, ateliers de graff, simulateur de vol, caravane photomaton, ballades en sulky tiré par des

ânes, voltige équestre…

19h : CONCERTS : MOTIVES + OAI STAR (Gari Greu de Massilia Sound System et Dadoo ex KDD)

Samedi 24 juin



Dès 14h : Expositions de peinture, de vieux tracteurs, jeux gonflables, ateliers de graff, simulateur de vol, caravane

photomaton, ballades en sulky tiré par des ânes, voltige équestre…

Dès 15h : Ouverture Petite scène :TRAFIKO DUO + CO-OP + COUSU-MAINS + KARMA + CHORALE FA-CETIES



19h : CONCERTS: TAMBOURS DU BRONX + SIDI WACHO + BERYWAM (BEATNESS*RYTHMIND*WAWAD*MB14)

SITE: www.festsocialculturel.com

FACEBOOK: www.facebook.com/festsocialculturel/?fref=ts

TWITTER: twitter.com/FstSocialCultur

DIGITICK: www.digitick.com/festival-du-social-et-du-culturel-css4-digitick-pg5-rg14539.html

INFOCONCERT.COM : www.infoconcert.com

France Billet: FNAC, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché www.fnac.com – www.carrefour.fr –

www.francebillet.com