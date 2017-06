Pour les 10 ans de l’AMAP FMR, Vincent de l’émission des bambous nous a proposé de faire une émission spéciale et d’écouter les représentants du réseau AMAP Midi Pyrénées, la présidente de l’association, les producteurs et les mangeurs. Une manière simple et festive pour découvrir les principes de l’AMAP !

Musique : Mix de Bambous FMR

Musique

Mix par Bambous FMR



