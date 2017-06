Podcast de « Alter, le magazine des Possibles » du 8 Juin 2017

Marlène Tardif, co-coordinatrice du festival Résistances et membre du comité « Les visages de la violence », en charge du comité « habitants » et « Accueil de jour »;

et Raphaëlle Gallèpe, co-coordinatrice du festival Résistances et membre du comité « La mer à mort », comité « Jeune public » et comité « sourds et malentendants »;

en direct par phoner sur Radio FMR pour la présentation de la 21ème édition du Festival Résistances à Foix.

Ce festival s’est donné comme objectif de promouvoir un cinéma rarement diffusé sur les écrans, pour créer un salutaire étonnement, d’autres regards et d’autres cinéastes que ceux du prêt-à-penser habituel, sur les thématiques cette année de la mer à mort ; les visages de la violence ; la reconquête des imaginaires ; l’habitat subi, l’habitat choisi ; et le zoom géographique sur l’ Algérie

http://festival-resistances.fr/