PLAYLIST 20/06/2017

///UNKLE///LOOKING FOR THE RAIN/// $$$
///CHELSEA WOLFE///16 PSYCHE/// $$$
///UNQUALIFIED NURSE BAND///DEATH SURF A52/// $$$
///RIDE///CALI/// $$$
///H. HAWKLINE///ENGINEERS/// $$$
///OH WONDER///HIGH ON HUMANS/// $$$
///SWEET BABOO///PINK RAINBOW/// $$$
///EVERYTHING EVERYTHING///CAN’T DO/// $$$
///SUPER FURRY ANIMALS///THE BOY WITH THE THORN ON HIS SIDE/// $$$
///PINK FLOYD///SEE EMILY PLAY/// $$$
///DAVE EDMUNDS///I KNEW THE BRIDE(WHEN SHE USED TO ROCK’N'ROLL)/// $$$
///PRIMAL SCREAM///GENTLE TUESDAY/// $$$
///ECHO AND THE BUNNYMEN///NOTHING LAST FOREVER/// $$$
///EDITORS///SMOKERS OUTSIDE THE HOSPITAL DOOR/// $$$
///NEW ORDER///AGE OF CONSENT/// $$$
///NICO///NO ONE IS THERE/// $$$
///FLYING BURRITO BROTHERS///DO RIGHT WOMAN/// $$$
///THE CLASH///LONDON BURNING/// $$$
///THE ROLLING STONES///UNDER MY THUMB/// $$$
///SLY AND THE FAMILY STONE///BRAVE AND STRONG/// $$$
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