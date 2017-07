Le Festival Pause Guitare, du 4 au 9 Juillet à Albi

Podcast de l’Impromptu du 29 Juin 2017

Un phoner sur Radio FMR avec Annie Soum-Navarro, administratrice de l’association Arpèges et Trémolos, auteure du livre « Festival Pause Guitare, un air de famille » aux éditions Privat…

Et Tristan Lévêque, chargé de communication, pour la 21ème édition du Festival Pause Guitare du 4 au 9 Juillet 2017 le festival de la chanson francophone et des musiques actuelles.

A Albi, dans le grand parc de Pratgraussals et à travers la ville… grand Théatre… scènes découvertes…

http://www.pauseguitare.net/