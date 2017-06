PLAYLIST 27/06/2017

///ARCADE FIRE///CREATURE COMFORT/// $$$

///GIRL RAY///STUPID THINGS/// $$$

///LEA PORCELAIN///A FARAWAY LAND/// $$$

///THE MAGIC GANG///YOUR LOVE/// $$$

///CHAD VANGAALEN///OLD HEADS/// $$$

///LAND OF TALK///THIS TIME/// $$$

///THE REGRETTES///SEASHORE/// $$$

///THE VARLETTS///SPIRAL STAIRCASE/// $$$

///RADIOHEAD///A MAN OF WAR/// $$$

///THE HOLLIES///CARRIE ANN/// $$$

///THE SEX PISTOLS///PRETTY VACANT/// $$$

///B-52′S///WIG/// $$$

///THE WANNADIES///SHORTY/// $$$

///THE WOMBATS///KILL THE DIRECTOR/// $$$

///PRIMAL SCREAM-ROLLING STONES///SYMPATHY FOR THE LOADED/// $$$

///FUNKADELIC///YOU AND YOUR FOLKS ME AND MY FOLKS/// $$$

///JOHN PHILLIPS///DRUM/// $$$

///PUBLIC IMAGE LIMITED///GRAVEYARD/// $$$

///THE BYRDS///MR. SPACEMAN/// $$$

///MILES DAVIS///ON THE CORNER/// $$$

///BIG STAR///YOU CAN’T HAVE ME/// $$$

Mots-clefs : playlist