Festival Rock’n’ Stock Preignan (32)

Du vendredi 30 juin au dimanche 02 Juillet 2017, rendez-vous à Preignan dans le Gers, pour le Festival Rock’n'stock, 26ème du nom, traditionnel rendez-vous du début de l’été des amateurs de rock’n'roll, ska, soul, rocksteady, rhythm’n'blues, surf, punk, garage,, …

Line-up Rock’n'stock #26 :

VENDREDI 30 JUIN :

UGO SHAKE & The GoGo’s – FR

NEVILLE STAPLE BAND – UK

LIE DETECTORS – SP

THE MERCENARIES – FR

SAMEDI 1er JUILLET :

THE READY MADES – FR

THE CABRIANS – SP

PRINCE BUSTER MEMORIAL – SP

THE GENTLEMEN’S AGREEMENTS – FR

Dead Shaker / One man band

à la Guinguette à 19h le samedi soir

Casse Bouteille Sound System : DJ Lord Monkey, Branlarians Sound System, Alexandre, Fred Lost Soul,

Tata Wellene, Jordi Fartwest, Number 9, DJ Pento, …

