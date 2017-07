L’intense été PART 1 : Cathédrale+Trap+Nomissugui+Mud Twins

Here comes the summer !

Ça y est, c’est juilet, l’école est dejà finie, pas trop tôt putain!

La moiteur et la chaleur de l’été se font insupportables, vous suez de l’entrejambe et ça pue. C’est pas grave, dimanche un super concert en plein-air vous attend et vos odeurs corporelles ne dérangeront personne!

Bouffe à prix libre, bières et boissons fraîches, rock alternatif ambiance « interessante ».

Dimanche 2 juillet 2017 a 19h A coté du skate park des ponts-jumeaux, si il pleut ça sera dans le petit tunnel à coté

CATHÉDRALE – Garage Post-punk Toulouse

https://cathedrale-tls.bandcamp.com/

TRAP – ??? Toulouse

https://traaap.bandcamp.com/releases

NOMISSUGUI – Electro Punk/folk Toulouse

https://www.facebook.com/Nomissugui-686472208121165/

MUD TWINS – Gritty fuzz blues punk

https://mudtwins.bandcamp.com/album/from-the-swamp