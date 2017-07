Radio FMR vous présente « L’ExpO.phOto juillet.aout 2017 « : Vincent Galzin vous présente «

« Luttons pour la différence et l’originalité car l’équilibre social et sociétal est à rechercher dans la diversité et la solidarité. » … … …Vincent Galzin est natif de Haute-Garonne…Il a travaillé dans différents milieux professionnels sans perdre de vue sa passion de la photographie,..Il réalise des interviews et des vidéos et est membre d’une association principalement radiophonique, MicroSillons, sur Toulouse…Depuis peu il est devenu auteur essayiste sur des sujets liés aux domaines artistiques et sociétal, où trône un humour plus ou moins décalé, un côté sérieux et l’autre pas… À prendre au second et pourquoi pas, au troisième degré !

Cordialement & artist iquement, un reporter généraliste déclaré… (galzinv@gmail.com). (galzinv@gmail.com).

