Boudu La Jongle-Village de cirque du 7 au 9 juillet

Pour sa 16ème édition, Boudu la jongle s’installe à Gagnac-sur-Garonne du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2017.

La convention de jonglerie et de cirque de la région toulousaine rassemblera à nouveau les jongleurs autour d’ateliers, de spectacles, et de concerts.

Des initiations aux arts du cirque (trapèze, mât chinois, tissu, jonglerie, acrobatie …) seront également proposées pour les non avertis et curieux, de tout âge (à partir de quelques mois)

et de toute condition physique et mentale.

On vous accueille dans un magnifique espace vert en bord de Garonne, avec un camping sous les arbres et une programmation extra avec des surprises de taille !