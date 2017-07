Le 18 et 19 /08/2017 au Montesquiou on the rock (Montesquieu 32)

Gratuit !

18 : The Projectivers + Chrome Reverse + The Jackets + Giuda + Gogo + Dottie Gooseberry + DJ Ivan Le Terrible

19 : Moonrite + The Fuzillis + The Zelators + Gogo + DJ Cat the cat