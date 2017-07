Et voilà, ça recommence ! LE RABASTOCK REVIENT

Toujours à Rabastens (81), capitale du monde libre, les 21 et 22 juillet pour la douzième édition du festival. Toujours gratuit et ouvert à tout le monde !

Cette année, ce ne sont pas deux mais trois scènes qui enverront le bois pendant deux jours. Dont une exclusivement dédiée aux Djs et gérée par les copains de Radio Octopus.

Et bien sur, on ressort les grands classiques : le skatepark, l’espace expo, l’espace enfant, la brasserie, le resto, le salon de thé…

Et tout un tas d’autres trucs qu’on vous dévoilera peu à peu.

Un petit aperçu des groupes programmé en attendant la prog détaillée ?

Chetif (folk minimale), Armure (One man punk), Slift (PsychPunk), Asphalt (Punk 77), Bogan (Glam punk), Cathedrale (Power pop), Muscle (Fitness rock), Angry dead Pirates (garage psyché), Robert et son Orchestre (Chant Lyrique), Nolentia (Métal), Tracteur (world noise), Glossolalie (Noise de Chambre), Le baron de Vincese (Math rock), Kevin Colin et les crazy Antonins (Garage rock existensialiste), Absded (Chaotic noise) ,Da Krew lab (Duo live Machine), Original Rockers (Accouphenes rastafariens)… et biens d’autres à venir!

Programmation Scène Skate:

Cette année, Toulouse sera à l’honneur sur la scène skate du Rabastock avec une programmation entièrement constituée de groupes de la ville rose.

VENDREDI 21/07:

20h-20h40 Chetif // Folk Épurée

Chétif est un projet Toulousain monté par des membres de FOGGY TAPESet Muscle pour faire démarrer cette édition 2017 en douceur!

Écoute: https://chetif.bandcamp.com/releases

Aime: https://www.facebook.com/search/top/?q=chetif

21h40 – 22H20 Armure // Post-Punk Electro One-Man-Band

Armure c’est le projet solo de Thibault Padlocks (The Space Padlocks,DIVIDERS, Asphalt…); boites à rythmes cheap, synthé, 12cordes, percus, basse, il a tout concocté à la maison avec talent et savoir faire. Mélangeant allègrement les ingrédients issus du garage psyché américain, de la pop anglaise en passant par Joy Division, Chrome, le shoegaze et White Fence (pour ne citer qu’eux). Frais, surprenant, inédit, le manquer est juste exclu.

Écoute: https://sdzrecords.bandcamp.com/album/armure

Aime: https://www.facebook.com/Armure-282208935269998/

22h50 – 23h40 SLIFT // Garage Psyché

Une messe assourdissante où les deux guitare et la batterie, formation alignée, taillent des riffs répétitif à répétition.

Les déhanchés frénétiques et les glapissement incessant sont résolument garage, mais à l’instar des sacro-saints Oh Sees ou King Gizzard, la psychedelic music des 70′s (kraut et space rock en tête de file) n’est jamais loin.

Écoute: https://slift.bandcamp.com/

Aime: https://www.facebook.com/sliftrock/

Regarde: https://www.youtube.com/watch?v=k6-yYxIuxE4

00h10 – 1h00 ASPHALT // Punk 77

Asphalt c’est LE groupe de référence punk 77 toulousain, mené par Thibault Padlocks, Aurore, Amaury et Remi, alternant chant français et anglais ce quatuor toulousain devrait vous donner assez d’énergie pour aller casser la gueule des mecs qui n’aiment pas votre équipe de foot!

Écoute: https://juveniledelinquent.bandcamp.com/album/jd012-asphalt-abstinence-chomage-depression-longue-dur-e

SAMEDI 22/07

20h30 – 21h10 BOGAN // Glam Punk

Bogan c’est la dernière pépite de la scène toulousaine, un soupçon de T-Rex, quelques goutes de hard rock et une bonne dose de riot punk et hop! Sévissant plus particulièrement autour du Ravelin à Toulouse, c’est la première sortie du groupe sur une scène extérieure, que demander de mieux que celle du Rabastock!

21h40 – 22h30 CATHEDRALE // Power Pop

Pojet mené par Jules des anciens DEPARTURE KIDS, CATHEDRALE c’est le groupe power pop de Toulouse, influencés par des groupes tels que Wire et Parquet Courts (pour ne citer qu’eux) ils viennent de sortir leur premier LP en vinyle et ont soif de le défendre. Accrochez vous, ces gars là en ont sous le coude!

Écoute: https://cathedrale-tls.bandcamp.com/album/total-rift

Aime: https://www.facebook.com/cathedraleband/

22h50 – 23h40 Muscle // Garage Post-Punk

Composé par des membres de DIVIDERS, Crank! et Gaz Gaz, les quatres toulousains de Muscle vont vous servir un garage qui ne manque pas d’énergie! Il fait même le plein de stéroïdes post-punk. Allier la vigeur des sixties à l’audace des eighties c’est malin, c’est pas parcequ’on pousse de la fonte qu’on a rien dans le crâne! Puisant leurs influences dans des groupes tels que The Intelligence, Eddy Current Supression Ring ou encore Parquet Courts, les musclés savent remuer les foules. Muscle c’est pas de la gonflette!

Écoute: https://muscle3000.bandcamp.com/

Aime: https://www.facebook.com/muscleband/

00h20 – 1h10 Angry Dead Pirates // Garage Psyché

Angry Dead Pirates, c’est un peu le papa de la scène garage de Toulouse, influancés par des groupes tels que Dead Moon ou 13th Floor Elevator, ils vous enverront un rock garage à la fois puissant, planant et foutrement maitrisé qui devrait pouvoir vous satelliser pour cloturer la scène du skate park!

Écoute: https://theangrydeadpirates.bandcamp.com/

Aime: https://www.facebook.com/theangrydeadpirates/