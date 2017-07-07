PLAYLIST 04/07/2017

///THE NATIONAL///GUILTY PARTY/// $$$
///BIG THIEF///SHARK SMILE/// $$$
///SWIMMING TAPES///QUEEN’S PARADE/// $$$
///CHILDHOOD///CALIFORNIAN NIGHT/// $$$
///ZOLA JESUS///EXHUMED/// $$$
///HEATHER TROST///AGISTRI/// $$$
///FOXXXY MULDER///IN THE SHADOWS/// $$$
///THE NIGHT CAFE///FELICITY/// $$$
///LIAM GALLAGHER///CHINATOWN/// $$$
///THE SMALL FACES///HERE COMES THE NICE/// $$$
///THE SAINTS///PERFECT DAY/// $$$
///CABARET VOLTAIRE///DON’T ARGUE/// $$$
///TEENAGE FANCLUB///AIN’T THAT ENOUGH/// $$$
///THE GO! TEAM///GRIP LIKE A VICE/// $$$
///RICHARD HAWLEY///WHICH WAY/// $$$
///13TH FLOOR ELEVATORS///I’VE GOT LEVITATION/// $$$
///DILLARD & CLARK///WHY NOT YOUR BABY/// $$$
///THE VELVET UNDERGROUND///I CAN’T STAND IT/// $$$
///LINK WRAY///FIRE AND BRIMSTONE/// $$$
///CHOCOLATE WATCH BAND///IN THE PAST/// $$$
///TIM ROSE///COME AWAY MELINDA/// $$$
///SYD BARRETT///BABY LEMONADE/// $$$
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