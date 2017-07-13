PLAYLIST 11/07/2017

///MOGWAI///PARTY IN THE DARK/// $$$
///MANCHESTER ORCHESTRA///THE MOTH/// $$$
///THE MOONLANDINGZ///THE RABIES ARE BACK/// $$$
///GARY NUMAN///MY NAME IS RUIN/// $$$
///ROYA///THE LORD’S CHIRP/// $$$
///BEACH HOUSE///BASEBALL DIAMOND/// $$$
///TUSKS///DISSOLVE/// $$$
///ALT-J///HIT ME LIKE THAT SNARE/// $$$
///DAY WAVE///SOMETHING HERE/// $$$
///LES PATTOS///SO LATE/// $$$
///PIERRE HENRY///JERICHO JERK/// $$$
///SCOTT MCKENZIE///SAN FRANCISCO/// $$$
///JONATHAN RICHMAN///ROADRUNNER/// $$$
///SIOUXSIE AND THE BANSHEES///SONG FROM THE EDGE OF THE WORLD/// $$$
///MASSIVE ATTACK///RISINGSON/// $$$
///PAUL WELLER AND GRAHAM COXON///THIS OLD TOWN/// $$$
///RICHARD HAWLEY AND ARCTIC MONKEYS///YOU AND I/// $$$
///BOB LIND///DRIFTERS SUNRISE/// $$$
///BO DIDDLEY///WHO DO YOU LOVE?/// $$$
///ELVIS PRESLEY///THAT’S ALRIGHT MAMA/// $$$
///JIMMY DEBERRY///TIME HAS MADE A CHANGE/// $$$
///LITTLE WALTER///LAST NIGHT/// $$$
///THE LA’S- THE STONE ROSES///THERE ELEPHANT GOES/// $$$
///LONDON GRAMMAR///BITTER SWEET SYMPHONY/// $$$
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