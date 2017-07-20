PLAYLIST 18/07/2017

///SHOCK MACHINE///UNLIMITED LOVE/// $$$
///KELE OKEREKE///STREETS BEEN TALKIN’/// $$$
///FEIST///CENTURY/// $$$
///PAUL DRAPER///THINGS PEOPLE WANT/// $$$
///THUMPERS///BOUNDARY LOVES/// $$$
///PETER PERRETT///HOW THE WEST WAS WON/// $$$
///THE SHERLOCKS///LIVE FOR THE MOMENT/// $$$
///THE DUKE SPIRIT///MAGENTA/// $$$
///CIRCA SURVIVE///LUSTRATION/// $$$
///TUXEDOMOON///IN A MANNER OF SPEAKING/// $$$
///DAVE DAVIES///DEATH OF A CLOWN/// $$$
///THE JAM///ALL AROUND THE WORLD/// $$$
///EDWYN COLLINS///DON’T SHILLY SHALLY/// $$$
///SUPER FURRY ANIMALS///THE INTERNATIONAL LANGUAGE OF SCREAMING/// $$$
///THE THRILLS///NOTHING CHANGES AROUND HERE/// $$$
///JAMES///BORN OF FRUSTRATION/// $$$
///LEONARD COHEN///FIRST WE TAKE MANHATTAN/// $$$
///MICAH.P.HINSON///BENEATH THE ROSE/// $$$
///NINA SIMONE///AIN’T GOT NO LIVE/// $$$
///REGINA SPEKTOR///YOUR HONOR/// $$$
///SUFJAN STEVENS///SHOULD HAVE KNOWN BETTER/// $$$
///THE BEATLES///WITHIN YOU WITHOUT YOU/TOMORROW NEVER KNOWS/// $$$
///MARTIN GORE///IN A MANNER OF SPEAKING/// $$$
Mots-clefs : playlist