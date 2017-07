L’été de Vaour permet chaque année à des dizaines d’artistes du monde entier de venir partager avec nous une vision originale de notre société, une réalité rêvée, un regard amusé sur le monde . Ils viennent nous faire rire, nous émouvoir et nous faire réfléchir, et nous poussent ainsi à user et développer notre sens critique. En cela, le projet de L’été de Vaour est politique au sens le plus noble, puisqu’il participe à l’expression et au partage de la parole entre citoyens.

Notre seul outil pour cela, c’est le spectacle vivant et l’accomplissement chaque année de ce rêve démarré en 1986 : faire venir dans ce petit village rural de 350 habitants des spectacles de qualité, dans des conditions d’accueil technique et public professionnelles, dans le respect des métiers du spectacle vivant, et dans une ambiance familiale, conviviale et chaleureuse.

L’art de programmer est parfois plein de surprises. Ainsi, dans notre état de crise, nous nous sommes naturellement tournés vers nos fondamentaux : nous recroiserons le chemin de compagnies historiques (Turak, Cie OpUS…), nous retrouverons avec plaisir l’humour belge (Théâtre Pépite, Moquette Production), Proserpine tentera de comprendre de quoi, pourquoi et comment nous rions , la plus internationale des compagnies locales sera aussi là pour nous soutenir (Cridacompany), et toujours une ribambelle de jeunes compagnies et jeunes artistes à découvrir.

Plus que jamais, L’été de Vaour aura ainsi le goût des retrouvailles, du plaisir de la découverte, et traduira notre besoin vital de nous rassembler et de partager ensemble des émotions fortes. Chers publics, grâce à votre générosité dans le cadre de l’appel à dons, ce festival n’a jamais été autant le vôtre, alors profitez-en bien !

http://www.etedevaour.org/festival-2017