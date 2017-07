Career Suicide+Trap+Space Padlocks au Skate park des Ponts Jumeaux

Lundi 7 Août au skatepark des ponts jumeaux l’intense été aura l’immense honneur de vous présenter:

Career Suicide – Hardcore punk – Toronto, Canada

*—*DATE UNIQUE EN FRANCE*—*

Ces mecs auraient eu totalement leur place en 1982, une des meilleures formation dans le style depuis l’avénement du genre, pour tout les fans de la compil This is Boston not L.A, Zero Boys, Angry Samoans, Jerry’s Kids, Minor Threat et consort!

Date unique en France et dans un cadre particulièrement sympa rien que pour vous mes petits loups!

careersuicide.bandcamp.com

Space Padlocks – Garage Pop – Toulouse